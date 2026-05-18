IPL 2026: क्यों RCB खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है? यहां जानिए प्रमुख कारण
क्या है खबर?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 61वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई। इस जीत ने अंक तालिका में RCB की शीर्ष स्थिति को मजबूत किया और उसके टीम संतुलन को भी उजागर किया है। RCB 13 मैचों में 9 जीत के साथ खिताब की प्रबल दावेदार है। आइए जानते हैं RCB क्यों खिताब जीतने के संबंध में पहली पंसंद बनी हुई है।
#1
RCB का बल्लेबाजी क्रम है बेहद मजबूत
RCB का बल्लेबाजी क्रम इस संस्करण में बेहद मजबूत रहा है। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने शीर्ष क्रम में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। कप्तान रजत पाटीदार और टिम डेविड मध्य और अंतिम ओवरों में गेंदबाजों के लिए बुरा सपना साबित हुए हैं। इन दोनों बल्लेबाजों की औसत 33 से अधिक और स्ट्राइक रेट 164 से ऊपर है। इसी तरह इस संस्करण में RCB की औसत रन रेट 10.45 की है, जो इस साल तीसरी सबसे अधिक है।
#2
गेंदबाज दे रहे टीम को मजबूती
RCB को बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों का भरपूर सहयोग मिला है। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने नई गेंद से घातक जोड़ी बनाई है। भुवनेश्वर तो पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। रसिख सलाम डार ने भी पहले बदलाव के गेंदबाज के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है। क्रुणाल पांड्या टीम के प्रमुख स्पिनर होने के साथ-साथ निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज के रूप में सामने आए हैं।
#3
RCB की मजबूत बेंच स्ट्रेंथ
इस संस्करण के लिए RCB की टीम वाकई संतुलित है। कप्तान पाटीदार के अनुपस्थित रहने के कारण PBKS के खिलाफ खेले गए मैच में वेंकटेश अय्यर ने शानदार 73* रनों की पारी खेली थी। गेंदबाजी में भी RCB के पास जैकब डफी का विकल्प मौजूद है, जो हेजलवुड या रोमारियो शेफर्ड के चोटिल होने की स्थिति में जगह ले सकते हैं। इन मजबूत बैकअप विकल्पों के कारण ही RCB ने अब तक सिर्फ एक बार लगातार 2 मैच हारे हैं।