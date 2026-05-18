रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL 2026 का खिताब जीतने की प्रबल दावेदार बनकर उभरी है (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: क्यों RCB खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है? यहां जानिए प्रमुख कारण

लेखन भारत शर्मा 05:15 pm May 18, 202605:15 pm

क्या है खबर?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 61वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई। ​​इस जीत ने अंक तालिका में RCB की शीर्ष स्थिति को मजबूत किया और उसके टीम संतुलन को भी उजागर किया है। RCB 13 मैचों में 9 जीत के साथ खिताब की प्रबल दावेदार है। आइए जानते हैं RCB क्यों खिताब जीतने के संबंध में पहली पंसंद बनी हुई है।