IPL 2026: क्यों RR के खिलाफ बड़ा खतरा बन सकते हैं जसप्रीत बुमराह? जानिए आंकड़े

प्रदर्शन RR के खिलाफ ऐसा रहा है बुमराह का प्रदर्शन बुमराह ने RR के खिलाफ पहला मुकाबला साल 2014 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 15 मुकाबले खेले हैं और इसकी 15 पारियों में 19.36 की उम्दा औसत के साथ 19 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 6.34 की रही है। RR के बल्लेबाज बुमराह के खिलाफ रन बनाने में हमेशा से संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। इस खिलाड़ी ने 1 बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/20 का रहा है।

करियर IPL में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं बुमराह बुमराह IPL में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने अपना पहला मुकाबला 2013 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 147 पारियों में 22.23 की औसत और 7.24 की इकॉनमी रेट से 183 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/10 का रहा है। तेज गेंदबाजों में बुमराह से ज्यादा विकेट सिर्फ भुवनेश्वर कुमार (202) ने लिए हैं।

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