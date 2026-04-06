IPL 2026: क्यों RR के खिलाफ बड़ा खतरा बन सकते हैं जसप्रीत बुमराह? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 13वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स (RR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम खेला जाएगा। MI की टीम पिछले मुकाबले में मिली हार को भूलाकर जोरदार वापसी करना चाहेगी। ऐसे में उनके स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से एक बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी। RR के खिलाफ उनके आंकड़े कमाल के रहे हैं। ऐसे में आइए उनपर एक नजर डाल लेते हैं।
प्रदर्शन
RR के खिलाफ ऐसा रहा है बुमराह का प्रदर्शन
बुमराह ने RR के खिलाफ पहला मुकाबला साल 2014 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 15 मुकाबले खेले हैं और इसकी 15 पारियों में 19.36 की उम्दा औसत के साथ 19 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 6.34 की रही है। RR के बल्लेबाज बुमराह के खिलाफ रन बनाने में हमेशा से संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। इस खिलाड़ी ने 1 बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/20 का रहा है।
करियर
IPL में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं बुमराह
बुमराह IPL में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने अपना पहला मुकाबला 2013 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 147 पारियों में 22.23 की औसत और 7.24 की इकॉनमी रेट से 183 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/10 का रहा है। तेज गेंदबाजों में बुमराह से ज्यादा विकेट सिर्फ भुवनेश्वर कुमार (202) ने लिए हैं।
विकेट
IPL 2026 में एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं बुमराह
IPL 2026 में बुमराह ने अब तक 2 मैच खेले हैं और एक भी विकेट अपने नाम नहीं कर पाए हैं। उन्हें MI के पहले दोनों मुकाबलों में बल्लेबाजों ने बड़े आराम से खेला है। वह उनके खिलाफ बड़े स्कोर बनाते हुए नहीं दिखे। IPL 2026 में उनकी इकॉनमी 7 की रही है। वहीं, IPL 2025 में इस खिलाड़ी ने 12 मुकाबले खेले थे और 17.56 की औसत से 18 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/22 का रहा था।