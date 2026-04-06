PBKS के खिलाफ नहीं खेल रहे नरेन (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती PBKS के खिलाफ क्यों नहीं खेल रहे?

लेखन अंकित पसबोला 08:33 pm Apr 06, 202608:33 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 12वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। टॉस के दौरान KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बताया कि सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं हैं। अप्रैल 2019 के बाद यह पहली बार है जब चक्रवर्ती और नरेन, दोनों ही KKR के लिए कोई मैच नहीं खेल पाए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।