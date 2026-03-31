IPL 2026: कौन हैं तेज गेंदबाज अशोक शर्मा, जिन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए किया डेब्यू?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के चौथे मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) का सामना गुजरात टाइटंस (GT) से हुआ। इसमें GT की ओर से तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को IPL में डेब्यू का मौका मिला। राजस्थान के साथ घरेलू सीजन में शानदार प्रदर्शन के बाद 23 वर्षीय इस तेज गेंदबाज को अबू धाबी में हुई नीलामी में GT ने 90 लाख रुपये की बोली लगाकर उन्हें अपने दल में शामिल किया था। आइए उनके बारे में जानते हैं।
परिचय
कौन हैं अशोक शर्मा?
सीनियर क्रिकेट में अपना पहला सीजन खेलने वाले अशोक ने 2025-26 में राजस्थान के लिए शानदार प्रदर्शन किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वह 10 मैचों में 15.63 के औसत और 9.25 की इकॉनमी से 22 विकेट लेकर विकेट तालिका में शीर्ष पर रहे। इस टूर्नामेंट से उन्होंने पेशेवर टी-20 क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने इस सीजन में 2 बार 4 विकेट हॉल लिए थे। उसके बाद ही वह IPL टीमों की नजर में आए थे।
करियर
कैसा रहा है अशोक का घरेलू क्रिकेट करियर?
अशोक ने तमिलनाडु के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 3 विकेट चटकाए थे। उन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ 2 और कर्नाटक के खिलाफ 3/43 के शानदार आंकड़े दर्ज किए थे। उनकी गति 150 किमी/घंटा तक रहती है। इससे पहले वह नेट बॉलर के रूप में भी काम कर चुके हैं। उनके नाम 14 प्रथम श्रेणी विकेट और 13 लीस्ट-A विकेट भी हैं। IPL 2025 में वह राजस्थान रॉयल्स (RR) का हिस्सा थे, लेकिन डेब्यू का मौका नहीं मिला था।