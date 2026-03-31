राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने GT की ओर से किया IPL डेब्यू

IPL 2026: कौन हैं तेज गेंदबाज अशोक शर्मा, जिन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए किया डेब्यू?

लेखन भारत शर्मा 10:18 pm Mar 31, 202610:18 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के चौथे मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) का सामना गुजरात टाइटंस (GT) से हुआ। इसमें GT की ओर से तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को IPL में डेब्यू का मौका मिला। राजस्थान के साथ घरेलू सीजन में शानदार प्रदर्शन के बाद 23 वर्षीय इस तेज गेंदबाज को अबू धाबी में हुई नीलामी में GT ने 90 लाख रुपये की बोली लगाकर उन्हें अपने दल में शामिल किया था। आइए उनके बारे में जानते हैं।