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IPL 2026: कौन है सलिल अरोड़ा और अभिनंदन सिंह, जिन्होंने पहले मुकाबले में किया डेब्यू?
SRH की ओर से सलिल अरोड़ा और RCB की ओर से अभिनदंन सिंह ने किया है IPL डेब्यू

IPL 2026: कौन है सलिल अरोड़ा और अभिनंदन सिंह, जिन्होंने पहले मुकाबले में किया डेब्यू?

लेखन भारत शर्मा
Mar 28, 2026
07:45 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का आगाज हो चुका है। इस संस्करण के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में SRH की ओर से सलिल अरोड़ा और RCB की ओर से अभिनदंन सिंह को डेब्यू करने का मौका मिला है। आइए इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

परिचय

कौन है सलिल?

सलिल पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं और घरेलू क्रिकेट में पंजाब के लिए बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेलते हैं। वह अब तक 9 टी-20 मैचों में 59.83 की औसत और 197.25 की स्ट्राइक रेट से 359 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 125* रन का रहा है। इसी तरह उन्होंने 9 प्रथम श्रेणी मैचों की 14 पारियों में 1 शतक और 3 अर्धशतक से 458 रन बनाए हैं।

सुर्खियां

सलिल ने सयैद मुश्ताक अली ट्रॉफी शतक जड़कर बटोरी थी सुर्खियां

सलिल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में झारखंड क्रिकेट टीम के खिलाफ महज 39 गेंदों में शतक जड़कर सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने 45 गेंदों में नाबाद 125 रन की तूफानी पारी खेली थी। उसके बाद IPL टीमों का उनकी ओर ध्यान गया था। उन्होंने IPL 2026 की नीलामी में 30 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और बाद में SRH ने उन्हें 1.50 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अपने दल का हिस्सा बनाया था।

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परिचय

कौन हैं अभिनंदन?

अभिनंदन सिंह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने अभी तक कोई भी घेरलू क्रिकेट का मैच नहीं खेला है। उन्होंने UP टी-20 लीग 2024 में लखनऊ फाल्कन्स के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 विकेट चटकाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/26 का रहा था। RCB ने नीलामी में उन्हें 30 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा था। उन्होंने प्री-सीजन अभ्यास मैचों में विराट कोहली को 2 बार आउट कर सुर्खियां बटोरी थी।

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