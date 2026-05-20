चोट के बाद जल्दी वापसी करेंगे सॉल्ट (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: फिल सॉल्ट कब करेंगे RCB की टीम में वापसी?

लेखन अंकित पसबोला 03:40 pm May 20, 202603:40 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। रजत पाटीदार की अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) इस सीजन के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी थी। अब RCB के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, RCB के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट जल्द ही टीम में वापसी करने वाले हैं। वह पिछले एक महीने से चोट के कारण उपलब्ध नहीं थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।