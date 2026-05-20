IPL 2026: फिल सॉल्ट कब करेंगे RCB की टीम में वापसी?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। रजत पाटीदार की अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) इस सीजन के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी थी। अब RCB के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, RCB के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट जल्द ही टीम में वापसी करने वाले हैं। वह पिछले एक महीने से चोट के कारण उपलब्ध नहीं थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
इस हफ्ते भारत लौटने वाले हैं सॉल्ट
क्रिकइंफो के अनुसार, सॉल्ट इस हफ्ते के आखिर में भारत लौटने वाले हैं। उंगली में चोट लगने के कारण वह पिछले एक महीने से IPL से बाहर थे। उन्हें 18 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में चोट लग गई थी। वह बाउंड्री बचाने के लिए डाइव लगाते हुए चोटिल हो गए थे। चोट की रिकवरी के बीच वह अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए इंग्लैंड लौट गए थे।
प्रदर्शन
IPL 2026 में सॉल्ट का प्रदर्शन
IPL 2026 में सॉल्ट ने 6 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 33.66 की औसत और 168.33 की स्ट्राइक रेट के साथ 202 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए। उन्होंने MI के खिलाफ मैच में 78 रन की पारी खेली थी। इसके बाद DC के विरुद्ध उन्होंने 63 रन की पारी खेली थी। अपने IPL करियर में उन्होंने 40 मैचों में 34.00 की औसत और 174.47 की स्ट्राइक रेट से 1,258 रन बनाए हैं।