MI ने IPL इतिहास में हासिल किया अपना सबसे बड़ा लक्ष्य, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 6 विकेट से हरा दिया। MI को 221 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने 19.1 ओवर में हासिल कर लिया। ये IPL इतिहास में MI के द्वारा हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। इससे पहले IPL 2019 में MI ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ 219 रन का लक्ष्य 6 विकेट खोकर हासिल किया था।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में MI ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अजिंक्य रहाणे (67) और अंगकृष रघुवंशी (51) की शानदार पारियों के दम पर KKR ने 220/4 का स्कोर बनाया। MI के लिए शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जवाब में रयान रिकेल्टन (81) और रोहित शर्मा (78) की धमाकेदार पारियों ने KKR को कोई मौका ही नहीं दिया। उनका कोई भी गेंदबाज मैच में अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। MI ने आसानी से मुकाबला जीत लिया।

कप्तानी रहाणे ने जड़ा IPL करियर का 34वां अर्धशतक रहाणे ने 40 गेंदों का सामना किया और 67 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 167.50 की रही। यह उनके IPL करियर का 34वां और MI के खिलाफ छठा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 27 गेंदों पर पूर किया। रहाणे ने IPL में अब तक 199 मुकाबले खेले हैं और इसकी 184 पारियों में 30.71 की औसत और 125.43 की स्ट्राइक रेट से 5,099 रन बनाए हैं।

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युवा रघुवंशी ने MI के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक रघुवंशी 29 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। यह उनके IPL करियर का तीसरा और MI के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 28 गेंदों पर पूर किया। उन्होंने 23 मुकाबले खेले हैं और इसकी 19 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 30.24 की औसत से 514 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 147.28 की रही है। उन्होंने 3 अर्धशतक जड़े हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 54 रन है।

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दिग्गज रोहित ने जड़ा 48वां अर्धशतक रोहित ने 38 गेंदों का सामना किया और 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 78 रन बनाकर आउट हुए। उनकी स्ट्राइक रेट 205.26 की रही। यह उनके IPL करियर का 48वां और KKR के खिलाफ 7वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 23 गेंदों पर पूर किया। रोहित और रयान रिकेल्टन की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावरप्ले में ही 80 रन जोड़ दिए थे। इसके बाद 71 गेंदों में 148 रन की शतकीय साझेदारी निभाई।

सर्वाधिक KKR के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने रोहित रोहित ने पारी का 11वां रन बनाते ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह अब IPL में KKR के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने KKR के खिलाफ 1,093 रन बनाए थे। रोहित के अब KKR के खिलाफ 36 मैचों में 38 से अधिक के औसत से 1,160 से अधिक रन हो गए हैं। इसमें 2 शतक और 7 अर्धशतक शामिल है।

उपलब्धि रोहित ने हासिल की ये उपलब्धि इस पारी के साथ रोहित ने एक और उपलब्धि हासिल की है। यह उनका IPL में 50वां 50+ स्कोर रहा है। इसके साथ ही वह इस लीग में चौथे सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में शीर्ष पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 72 बार यह कारनामा किया है। सूची में वार्नर (66) दूसरे और शिखर धवन (53) तीसरे पायदान पर काबिज हैं।

सर्वश्रेष्ठ रिकेल्टन ने बनाया अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर रिकेल्टन ने 43 गेंदों का सामना किया और 81 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 8 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 188.37 की रही। ये उनके IPL करियर का चौथा अर्धशतक रहा। इस खिलाड़ी का यह टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है। अब तक इस खिलाड़ी ने 15 मुकाबले खेले हैं और 33.50 की औसत और 156.33 की स्ट्राइक रेट से 469 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 51 चौके और 25 छक्के निकले हैं।

साझेदारी रोहित और रिकेल्टन ने बनाया साझेदारी का ये बड़ा रिकॉर्ड रिकेल्टन और रोहित के बीच हुई 148 रन की साझेदारी हुई। MI की ओर से किसी भी विकेट के लिए यह तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। MI के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड रोहित और हर्षल गिब्स के नाम है, जिन्होंने 2012 में KKR के खिलाफ ही दूसरे विकेट के लिए 167* रन की साझेदारी निभाई थी। सूची में ड्वेन स्मिथ और सचिन तेंदुलकर (163* बनाम राजस्थान रॉयल्स, 2012) की जोड़ी दूसरे नंबर पर है।