IPL 2026: RR के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं विराट कोहली, जानिए आंकड़े 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 16वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले में RCB के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। कोहली के आंकड़े RR के खिलाफ कमाल के रहे हैं। वह इस टीम के खिलाफ IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

प्रदर्शन RR के खिलाफ ऐसा रहा है कोहली का प्रदर्शन कोहली ने RR के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। उन्होंने अब तक इस टीम के खिलाफ 33 मुकाबले खेले हैं और इसकी 32 पारियों में 34.46 की औसत और 123.92 की स्ट्राइक रेट से 896 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 113* रन रहा है। कोहली के बाद इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन (751) केएल राहुल ने बनाए हैं।

गेंदबाजी RR के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसे हैं कोहली के आंकड़े कोहली और रवि बिश्नोई IPL में 6 पारियों के दौरान आमने-सामने हुए हैं। इस दौरान कोहली ने 41 गेंदों का सामना किया है और 36 रन बनाए हैं। बिश्नोई ने उन्हें 1 बार आउट किया है। कोहली की स्ट्राइक रेट 87.8 की रही है। संदीप शर्मा ने कोहली को 18 पारियों में 7 बार पवेलियन की राह दिखाई है। इ दौरान कोहली ने 88 गेंदों का सामना करते हुए 132 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 150 की रही है।

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