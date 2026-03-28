विराट कोहली ने IPL में जड़ा रिकॉर्ड 64वां अर्धशतक

IPL 2026: विराट कोहली ने SRH के खिलाफ जड़ा छठा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 11:29 pm Mar 28, 202611:29 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (69*) खेली। यह उनके IPL करियर का 64वां और SRH के खिलाफ छठा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 33 गेंदों पर पूर किया। उनकी पारी की बदौलत ही RCB की टीम मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।