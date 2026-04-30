IPL 2026: विराट कोहली ने कगिसो रबाडा के ओवर में लगातार 5 चौके लगाए, देखें वीडियो
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 28 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने कगिसो रबाडा के पहले ओवर में लगातार 5 चौके लगाने का कारनामा किया। उन्होंने अहमदाबाद स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज के खिलाफ शानदार शॉट लगाए। दिलचस्प रूप से रबाडा ने ही अपने अगले ओवर में कोहली का विकेट लिया। कोहली के शॉट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
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Pace meets 𝙋𝙀𝙍𝙁𝙀𝘾𝙏𝙄𝙊𝙉 🤌— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2026
🎥 Virat Kohli with 5️⃣ consecutive boundaries against Kagiso Rabada 🔥
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आंकड़े
टी-20 क्रिकेट में रबाडा ने कोहली को 5वीं बार किया आउट
टी-20 क्रिकेट में रबाडा ने कोहली को कुल 5वीं बार आउट किया है। क्रिकबज के मुताबिक, कोहली ने रबाडा की 79 गेंदों का सामना किया है, जिसमें 22 की औसत और 140.5 की स्ट्राइक रेट के साथ 111 रन बनाए हैं। उन्होंने रबाडा की गेंदबाजी में 13 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि कोहली के खिलाफ रबाडा विकेट लेने में सफल हुए हैं।