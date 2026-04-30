IPL 2026: विराट कोहली ने कगिसो रबाडा के ओवर में लगातार 5 चौके लगाए, देखें वीडियो 

Pace meets 𝙋𝙀𝙍𝙁𝙀𝘾𝙏𝙄𝙊𝙉 🤌 🎥 Virat Kohli with 5️⃣ consecutive boundaries against Kagiso Rabada 🔥 Updates ▶️ https://t.co/I5Hg8ybefh #TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvRCB | @RCBTweets pic.twitter.com/mdunPUJiV0

आंकड़े

टी-20 क्रिकेट में रबाडा ने कोहली को 5वीं बार किया आउट

टी-20 क्रिकेट में रबाडा ने कोहली को कुल 5वीं बार आउट किया है। क्रिकबज के मुताबिक, कोहली ने रबाडा की 79 गेंदों का सामना किया है, जिसमें 22 की औसत और 140.5 की स्ट्राइक रेट के साथ 111 रन बनाए हैं। उन्होंने रबाडा की गेंदबाजी में 13 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि कोहली के खिलाफ रबाडा विकेट लेने में सफल हुए हैं।