IPL 2026: DC के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं विराट कोहली, जानिए आंकड़े

प्रदर्शन DC के खिलाफ ऐसा रहा है कोहली का प्रदर्शन कोहली ने DC के खिलाफ पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 31 मुकाबले खेले हैं और इसकी 30 पारियों में 49.13 की उम्दा औसत के साथ 1,130 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 133.68 की रही है। कोहली के बल्ले से 11 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 99 रन रहा है। DC के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 101 चौके और 33 छक्के लगाए हैं।

प्रमुख DC के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है कोहली का प्रदर्शन कोहली और अक्षर पटेल 13 पारियों में आमने-सामने आए हैं। इस दौरान RCB के पूर्व कप्तान ने 86 गेंदों में 97 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 112.79 की रही है। अक्षर ने कोहली को एक बार आउट किया है। कुलदीप यादव और कोहली 7 पारियों में एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरे हैं। इस दौरान कोहली ने 117.18 की स्ट्राइक रेट से 64 गेंदों में 75 रन बनाए हैं। कुलदीप उन्हें एक बार आउट करने में सफल हुए हैं।

Advertisement

करियर ऐसा रहा है कोहली का IPL करियर कोहली ने साल 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 272 मैचों की 264 पारियों में 39.86 की औसत और 133.40 की स्ट्राइक रेट के साथ 8,889 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 65 अर्धशतकों के अलावा 8 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 113 रन रहा है। वह इस सीजन में IPL इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं।

Advertisement