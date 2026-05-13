IPL 2026: विराट कोहली ने KKR के खिलाफ अपना खाता खोलकर मनाया जश्न, देखें वीडियो

छक्का

कार्तिक त्यागी की गेंद पर लगाया छक्का

IPL 2026 में कोहली लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 2 गेंदों पर बिना खाता खोले आउट हुए थे। इसके बाद मुंबई इंडियंस (MI) के विरुद्ध मैच में वह अपनी पहली ही गेंद पर शून्य पर पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में उनके ऊपर अपना खाता खोलने के दबाव था, जिसका उन्होंने जश्न मनाया। बता दें कि इन 2 शून्य के बावजूद कोहली इस सीजन में 400 से अधिक रन बना चुके हैं।