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IPL 2026: विराट कोहली ने KKR के खिलाफ अपना खाता खोलकर मनाया जश्न, देखें वीडियो
कोहली ने मनाया अनोखा जश्न (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: विराट कोहली ने KKR के खिलाफ अपना खाता खोलकर मनाया जश्न, देखें वीडियो

लेखन अंकित पसबोला
May 13, 2026
11:18 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 57वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में अपना खाता खोलते ही जश्न मनाया। दरअसल, कोहली अपनी पिछली 2 पारियों में शून्य पर आउट हुए थे। ऐसे में KKR के खिलाफ अपना पहला रन बनाते ही उन्होंने मजेदार अंदाज में जश्न मनाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब पसंद किया जा रहा है।

छक्का 

कार्तिक त्यागी की गेंद पर लगाया छक्का 

IPL 2026 में कोहली लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 2 गेंदों पर बिना खाता खोले आउट हुए थे। इसके बाद मुंबई इंडियंस (MI) के विरुद्ध मैच में वह अपनी पहली ही गेंद पर शून्य पर पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में उनके ऊपर अपना खाता खोलने के दबाव था, जिसका उन्होंने जश्न मनाया। बता दें कि इन 2 शून्य के बावजूद कोहली इस सीजन में 400 से अधिक रन बना चुके हैं।

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