IPL 2026 में इन उम्रदराज खिलाड़ियों ने किया दमदार प्रदर्शन, जानिए आंकड़े 

#1 विराट कोहली (37 साल) 37 वर्षीय विराट कोहली के लिए IPL 2026 किसी सपने से कम नहीं रहा। लगभग 2 साल पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले कोहली ने इस सीजन 56.25 की औसत और 165.84 की स्ट्राइक रेट से 675 रन बनाए। उन्होंने 6 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया, जिसमें एक शतक शामिल रहा। फाइनल में उन्होंने 42 गेंदों पर 75* रन की मैच जिताऊ पारी खेली। यह लगातार चौथा सीजन रहा, जिसमें उन्होंने 600 से अधिक रन बनाए।

#2 भुवनेश्वर कुमार (36 साल) RCB के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 36 साल की उम्र में शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 16 मैचों में 28 विकेट अपने नाम किए और पूरे सीजन लगातार प्रभावशाली गेंदबाजी की। उनकी इकॉनमी 7.95 की रही और वह इस सीजन दूसरे सबसे किफायती तेज गेंदबाज रहे। हालांकि, वह तीसरी बार पर्पल कैप जीतने से चूक गए, क्योंकि GT के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने 29 विकेट हासिल किए।

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#3 रविंद्र जडेजा (37 साल) IPL 2026 में रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोर सका, लेकिन वह राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए अनसुने नायक साबित हुए। 37 वर्षीय इस खिलाड़ी ने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए 11 पारियों में 66.50 की औसत और 135.02 की स्ट्राइक रेट से 266 रन बनाए। वहीं अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से उन्होंने 10 विकेट भी झटके। 8.39 की इकॉनमी के साथ जडेजा ने बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए अहम योगदान दिया।

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