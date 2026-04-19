IPL 2026: वरुण चक्रवर्ती ने झटके 3 विकेट, टी-20 क्रिकेट में 200 विकेट भी पूरे

जानकारी RR के खिलाफ मैच में वरुण ने की शानदार गेंदबाजी RR के खिलाफ मुकाबले में वरुण ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 3.50 की रही। उन्होंने वैभव (46), ध्रुव जुरेल (5) और कप्तान रियान पराग (12) को अपना शिकार बनाया।

उपलब्धि 155वें मैच में हासिल की वरुण ने ये उपलब्धि वरुण ने 155वें टी-20 मैच में 200 विकेट पूरे किए। उनकी औसत 22 से भी कम की रही है। उन्होंने 7.6 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है। इस खिलाड़ी ने 2 बार 4 विकेट हॉल और 3 मैच में 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/17 का रहा है। इस खिलाड़ी ने अपना पहला टी-20 मुकाबला IPL 2019 में पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए KKR के खिलाफ खेला था।

Advertisement

जानकारी भारतीय टीम के लिए ऐसा रहा है वरुण का प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए वरुण ने 45 मुकाबले खेले हैं और 16.61 की औसत से 73 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी 7.55 की रही है। उन्होंने एक बार 4 विकेट 2 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/17 का रहा है।

Advertisement

KKR KKR के लिए इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं 100 से ज्यादा विकेट KKR के लिए सबसे ज्यादा विकेट सुनील नरेन ने लिए हैं। उन्होंने 195 मैच की 193 पारियों में 197 विकेट चटकाए हैं। आंद्रे रसेल ने 133 मैचों की 114 पारियों में 21.59 की औसत से 122 विकेट लिए थे। वरुण ने IPL में 89 मैच की 88 पारियों में 24.17 की औसत और 7.65 की इकॉनमी से 104 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल भी लिया है।