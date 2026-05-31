IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने जमाया 'ऑरेंज कैप' पर कब्जा, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम

महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में वह कर दिखाया, जिसकी कल्पना कम ही लोगों ने की थी। राजस्थान रॉयल्स (RR) के इस युवा बल्लेबाज ने पूरे सीजन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से गेंदबाजों की जमकर खबर ली और रन बनाने की दौड़ में सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए 'ऑरेंज कैप' पर कब्जा जमाया। ऐसे में आइए उनके प्रदर्शन और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

प्रदर्शन ऐसा रहा वैभव का प्रदर्शन वैभव IPL 2026 के सबसे बड़े आकर्षण बनकर उभरे। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने न सिर्फ फैंस, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों को भी प्रभावित किया। उन्होंने 16 मैच की 16 पारियों में 48.50 की उम्दा औसत और 237.30 की शानदार स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए। उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक जड़े, 103 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। वैभव ने सीजन में 63 चौके और 72 छक्के लगाए। शुभमन गिल 732 रन के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

इतिहास वैभव ने रचा इतिहास वैभव किसी भी टी-20 टूर्नामेंट के पावरप्ले में 500 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को इस सीजन पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने IPL 2016 में पावरप्ले में 467 रन बनाए थे। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के ही ट्रेविस हेड (402 रन, IPL 2024) तीसरे, साई सुदर्शन (402 रन, IPL 2025) चौथे और एडम गिलक्रिस्ट (382 रन, IPL 2009) 5वें पायदान पर मौजूद हैं।

Advertisement

अनकैप्ड ऐसा करने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बने वैभव वैभव IPL के एक सीजन में 700+ रन बनाने वाले पहले अनकैप्ड बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने IPL 2023 में RR की ओर से 625 रन बनाए थे। सूची में शॉन मार्श दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने IPL 2008 में पंजाब किंग्स (PBKS) की ओर से खेलते हुए 616 रन बनाए थे। इसी तरह RR के कप्तान रियान पराग तीसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने IPL 2024 में 573 रन अपने नाम किए थे।

Advertisement

जानकारी ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा बल्लेबाज वैभव ने महज 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतकर गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुदर्शन ने साल 2025 के 23 साल 231 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप हासिल की थी।