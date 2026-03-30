IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने RR के लिए जड़ा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (52) खेली। यह उनके IPL करियर का दूसरा और CSK के खिलाफ भी दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 15 गेंदों पर पूर किया। उनकी पारी की बदौलत ही RR ने मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही वैभव की पारी और साझेदारी? RR को 128 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। इस दौरान वैभव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सभी गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट्स खेले। इसके चलते दोनों ने पहले विकेट के लिए 38 गेंदों में 75 रन की अहम साझेदारी निभाई। वैभव अपनी पारी में 17 गेंदों में 4 चौके और 5 बेहतरीन छक्कों की मदद से 52 रन बनाकर आउट हुए।

उपलब्धि वैभव ने RR के लिए जड़ा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक इस अर्धशतकीय पारी के साथ वैभव के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई। वह अब RR के लिए IPL में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड जायसवाल के नाम दर्ज है, जिन्होंने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ केवल 13 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था। इस सूची में वैभव ही तीसरे नंबर है, जिन्होंने पिछले साल गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 17 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था।

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करियर कैसा रहा है वैभव का IPL करियर? वैभव ने पिछले साल ही लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 8 मुकाबलों में 36 की औसत और 218.71 की स्ट्राइक रेट से 304 रन अपने नाम कर चुके हैं। इसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101 रन का रहा है। वह IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय हैं। उन्होंने IPL 2025 में युसूफ पठान का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा था।

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अर्धशतक वैभव ने जड़ा IPL इतिहास का संयुक्त तीसरा सबसे तेज अर्धशतक वैभव का यह अर्धशतक IPL इतिहास में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज भी रहा है। उन्होंने इस मामले में सुनील नरेन, निकोलस पूरन और जेक फ्रेजर-मैक्गर्क की बराबरी की है, जिन्होंने भी 15-15 गेंदों में अर्धशतक जड़े हैं। इस सूची में जायसवाल पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने 13 गेंदों में अर्धशतक जड़ा है। इसी तरह केएल राहुल, पैट कमिंस और रोमारियों शेफर्ड दूसरे नंबर हैं, जिन्होंने 14-14 गेंदों में यह कारनामा किया है।