IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने RCB के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने RCB के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 16वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (78) खेली। यह उनके IPL करियर का तीसरा और RCB के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 15 गेंदों पर पूर किया। उनकी पारी की बदौलत ही RR की टीम 202 रन के लक्ष्य हासिल करने में सफल रही। उन्हें इस पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।
बल्लेबाजी
कैसी रही वैभव की पारी और साझेदारी?
RR को 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 21 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद वैभव ने ध्रुव जुरेल के साथ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पावरप्ले के बाद टीम के स्कोर को 97 रन पर पहुंचा दिया। इसके बाद दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 37 गेंदों में 108 रन की शतकीय साझेदारी निभा दी। वैभव पारी में 26 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों से 78 रन बनाकर आउट हुए।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वैभव ने किस तरह पूरा किया अर्धशतक
1️⃣5️⃣ years of age. 1️⃣5️⃣ deliveries for a half-century 🤯— IndianPremierLeague (@IPL) April 10, 2026
🎥 Vaibhav Sooryavanshi taking on the best in the business with ease 🤌
What a special talent 💎
Updates ▶️ https://t.co/X76bJjmq1j#TATAIPL | #KhelBindaas | #RRvRCB | @rajasthanroyals pic.twitter.com/6TCpgCMnjy
रिकॉर्ड
ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने वैभव
वैभव अब IPL में 15 या उससे कम गेंदों पर 2 अर्धशतक जड़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वह RR के लिए 2 बार ऐसा करने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं। IPL और RR के लिए सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड जायसवाल के नाम दर्ज है, जिन्होंने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ केवल 13 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। इससे पहले वैभव ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ भी 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था।
उपलब्धि
वैभव और जुरेल ने की दूसरे सबसे तेज साझेदारी
वैभव और सूर्यवंशी के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 37 गेंदों में 108 रन की साझेदारी दूसरी सबसे तेज हैं। दोनों ने 17.51 की रन रेट से इस साझेदारी को पूरा किया है। सबसे तेज साझेदारी का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के नाम दर्ज हैं, दोनों ने IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 38 गेंदों में 20.68 की रन रेट के साथ 131 रन की साझेदारी निभाई थी।
जानकारी
पावरप्ले में 3 अर्धशतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज
वैभव का यह पावरप्ले में तीसरा अर्धशतक रहा है। इसके साथ ही वह IPL में यह कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में केएल राहुल, रिद्धीमान साहा, जायसवाल और ईशन किशन (2-2) को पीछे छोड़ दिया है।
करियर
कैसा रहा है वैभव का IPL करियर?
वैभव ने पिछले साल ही लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 11 मुकाबलों में 37.40 की औसत और 229.44 की स्ट्राइक रेट से 452 रन अपने नाम कर चुके हैं। इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101 रन का रहा है। वह IPL में सबसे तेज शतक (30 गेंद) लगाने वाले भारतीय हैं। उन्होंने IPL 2025 में युसूफ पठान का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा था।