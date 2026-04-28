IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी एक संस्करण में सबसे तेज 400 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

आंकड़े ऐसे रही वैभव की बल्लेबाजी वैभव ने 16 गेंदों का सामना किया और 43 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 5 छ्क्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 268.75 की रही। ये खिलाड़ी IPL 2026 में 400 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बना। वैभव ने 9 मुकाबले खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 44.44 की औसत और 238.09 की स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा है।

तेज वैभव ने 167 गेंदों में पूरे किए 400 रन वैभव ने इस संस्करण सिर्फ 167 गेंदों का सामना कर 400 रन पूरे किए। रसेल ने IPL 2019 में 188 गेंदों का सामन कर 400 रन बनाए थे। इस सूची में तीसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं। उन्होंने IPL 2024 में 195 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। निकोलस पूरन ने IPL 2025 में 197 गेंदों का सामना कर 400 रन बनाए थे और वह इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।

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