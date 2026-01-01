IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी बने 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन', ऐसा रहा उनका प्रदर्शन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खूब चला। भारत की इस प्रतिष्ठित लीग में उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी से विश्व क्रिकेट का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी टीम RR इस सीजन में क्वालिफयार-2 से हारकर बाहर हुई। इस सीजन में जोरदार प्रदर्शन करने वाले सूर्यवंशी को 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन' चुना गया। आइए उनके प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
इस सीजन में 700 से अधिक रन बनाने में कामयाब हुए सूर्यवंशी
सूर्यवंशी ने RR से पारी की शुरुआत करते हुए 16 पारियों में 48.50 की औसत और 237.31 की स्ट्राइक रेट के साथ 776 रन बनाए। इस बीच उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक भी अपने नाम किए। वह एक पारी में शून्य पर भी आउट हुए। उनके अलावा गुजरात टाइटंस (GT) के साई सुदर्शन और शुभमन गिल ही 700 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी साबित हुए।
छक्के
एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने सूर्यवंशी
सूर्यवंशी ने इस सीजन में रिकॉर्ड 72 छक्के लगाए। वह एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने पूर्व दिग्गज क्रिस गेल का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि गेल ने IPL 2012 में 59 छक्के की मदद से 733 रन बनाए थे। एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरा नाम आंद्रे रसेल (52 छक्के, 2019) का है।
जानकारी
एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी
सूर्यवंशी एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी भी बन गए हैं। इस सूची में यशस्वी जायसवाल (625, IPL 2023) दूसरे, शॉन मार्श (616, IPL 2008) तीसरे और रियान पराग (573, IPL 2024) चौथे नंबर पर हैं।
आंकड़े
सूर्यवंशी सबसे तेज 1,000 IPL रन वाले खिलाड़ी बने
सूर्यवंशी IPL के इतिहास में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 440 गेंदों में हासिल की। इस सूची में दूसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व दिग्गज रसेल हैं, जिन्होंने 545 गेंदों में 1,000 रन पूरे किए थे। इसके बाद टिम डेविड ने 560 गेंदों, जबकि ट्रेविस हेड और फिल सॉल्ट ने 575-575 गेंदों में यह आंकड़ा छुआ था।