IPL 2026: उर्विल पटेल की धमाकेदार पारी ने जीता फैंस का दिल, वायरल हुए ये मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 53वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 65 रन की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 8 छक्के लगा दिए। उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अब यह खिलाड़ी IPL में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाला बल्लेबाज बन गया। उनकी इस शानदार पारी के कारण उनके खूब मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए।
उपलब्धि
ये बड़ा रिकॉर्ड किया उर्विल ने अपने नाम
क्रिकबज के अनुसार, उर्विल अब किसी भी IPL पारी की पहली 10 गेंदों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पहले 10 गेंदों में 42 रन बनाए। इससे पहले यह रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स और यशस्वी के नाम था, जिन्होंने 41-41 रन बनाए थे। डिविलियर्स ने 2015 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ बेंगलुरु में यह कारनामा किया था, जबकि यशस्वी ने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी।
6 SIXES IN 7 BALLS FOR URVIL PATEL. pic.twitter.com/0JdDS6cVjg— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 10, 2026
Urvil Patel is the only Gujarati dominating in Tamil Nadu pic.twitter.com/kk1UJrd78G— Sagar (@sagarcasm) May 10, 2026
Other teams to CSK pic.twitter.com/cUc6bRO0kk— Sagar (@sagarcasm) May 10, 2026
GenZ cricketers be like: pic.twitter.com/dyvsuG7owu— Sagar (@sagarcasm) May 10, 2026
Batting style- 😡— Sagar (@sagarcasm) May 10, 2026
Celebration- 😇 pic.twitter.com/YG9g41NMqG
Urvil Patel 🥵 pic.twitter.com/UPoTFxODZu— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) May 10, 2026
They called me mad when i said this about Urvil Patel. pic.twitter.com/6vQTA1JDAf— ` (@Itz_Bl3ze) May 10, 2026
AN EMOTIONAL CELEBRATION FOR HIS FATHER BY URVIL PATEL. 🥹❤️— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 10, 2026
pic.twitter.com/ZZhFLdig3i
Avesh & Digvesh after getting treatment from Urvil Patel : #CSKvsLSG pic.twitter.com/wOyca7bSOR— जेंटल मैन 🪷 (@gentleman07_) May 10, 2026
Virat Kohli was watching the Urvil Patel innings ahead of the MI match. 🐐 pic.twitter.com/UKCsOqEsFZ— Johns. (@CricCrazyJohns) May 10, 2026
Urvil Patel today 🔥🔥#CSKvsLSG pic.twitter.com/L4CE345M8v— जेंटल मैन 🪷 (@gentleman07_) May 10, 2026
Urvil Patel #CSKvsLSG उर्विल पटेल pic.twitter.com/IO17GJ9OxT— Raja Babu (@GaurangBhardwa1) May 10, 2026
LSG bowlers against Urvil Patel pic.twitter.com/tGbDLgsm8v— Thalapoint (@ThalaPoint) May 10, 2026