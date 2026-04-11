ट्रिस्टन स्टब्स ने CSK के खिलाफ जड़ा शानदार अर्धशतक (तस्वीर: एक्स@IPL)

IPL 2026: ट्रिस्टन स्टब्स ने CSK के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 11:26 pm Apr 11, 202611:26 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 18वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (60) खेली। यह उनके IPL करियर का चौथा और CSK के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 30 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत DC की टीम बीच में लगे झटकों के बाद संभलने में सफल रही। आइए स्टब्स की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।