IPL 2026: रासिख सलाम डार की सटीक यॉर्कर पर बोल्ड हुए ट्रेविस हेड, देखें वीडियो 

पारी

सटीक यॉर्कर पर बोल्ड हुए हेड

SRH की पारी का चौथा और अपना पहला ओवर करने आए रासिख के खिलाफ हेड ने आक्रामक रूख अपनाया। इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने शुरुआती 5 गेंदों में 3 चौके लगाए। अपने ओवर की आखिरी गेंद पर रासिख ने लगभग 135 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार की सटीक यॉर्कर से हेड का ऑफ स्टम्प उखाड़ दिया। हेड 45 रन के टीम स्कोर पर पहले विकेट के रूप में पवेलियन लौट गए।