IPL 2026: इन 5 विदेशी खिलाड़ियों ने किया कमाल का प्रदर्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में कई विदेशी सितारों ने अपने दमदार प्रदर्शन से टूर्नामेंट पर गहरी छाप छोड़ी। कई खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद दोनों से अपनी टीमों की सफलता में अहम भूमिका निभाई, जबकि कुछ ने दबाव भरे मुकाबलों में मैच जिताऊ प्रदर्शन कर फैंस का दिल जीत लिया। पूरे सीजन में इन खिलाड़ियों ने निरंतरता, आक्रामकता और अनुभव का शानदार नमूना पेश किया। ऐसे में आइए शानदार प्रदर्शन करने वाले विदेशी खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 हेनरिक क्लासेन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने IPL 2026 में अपने बल्ले से जमकर धमाल मचाया। हालांकि, उनका शानदार प्रदर्शन टीम को फाइनल तक नहीं पहुंचा सका। उन्होंने 15 मैचों की 15 पारियों में 48 की औसत और 160 की स्ट्राइक रेट से 624 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले, जबकि 69 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। वह 2 पारियों में नाबाद रहते हुए 48 चौके और 31 छक्के जड़े।

#2 मिचेल मार्श मिचेल मार्श की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) इस संस्करण कुछ खास नहीं कर पाई और अंक-तालिका में आखिरी स्थान पर रही। हालांकि, मार्श ने अपने बल्ले का जौहर दिखाते हुए कई कमाल की पारियां खेलीं। उन्होंने 13 मैच की 13 पारियों में 43.30 की औसत और 163.18 की स्ट्राइक रेट से 563 रन बनाए। उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 111 रन रहा। इस खिलाड़ी ने 51 चौके और 36 छक्के लगाए।

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#3 जोस बटलर गुजरात टाइटंस (GT) के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने IPL 2026 में कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 138 मैचों की 136 पारियों में 39.70 की औसत से 4,646 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 149.72 की रही। उनके बल्ले से शतक और 28 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन का रहा है। बटलर ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी की और कई मैचों में GT को जीत दिलाई। इस खिलाड़ी के बल्ले से 458 चौके और 211 छक्के निकले हैं।

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#4 कगिसो रबाडा GT के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा अपनी धारदार गेंदबाजी से पूरे सीजन छाए रहे। उन्होंने 17 मैचों की 17 पारियों में 21.58 की उम्दा औसत के साथ 29 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 9.68 की रही। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/25 का रहा। उन्होंने इस सीजन एक मेडन ओवर भी डाला। रबाडा ने 'पर्पल कैप' भी अपने नाम किया। IPL 2025 में ये खिलाड़ी सिर्फ 4 मैच ही खेल पाया था।