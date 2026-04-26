टिम साइफर्ट खराब फॉर्म में चल रहे हैं (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: टिम साइफर्ट लगातार दूसरे मुकाबले में शून्य पर हुए आउट, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 09:44 pm Apr 26, 202609:44 pm

क्या है खबर?

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में खराब फॉर्म जारी है। साइफर्ट को फिन एलन के खराब फॉर्म के कारण KKR की प्लेइंग इलेवन में जगह मिली थी। हालांकि, अब वह खुद भी दबाव में नजर आ रहे हैं। रविवार को IPL 2026 के 38वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ वह बिना खाता खोले आउट हुए। इस संस्करण वह लगातार दूसरे मैच में अपना खाता नहीं खोल पाए।