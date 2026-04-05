IPL 2026: टिम डेविड ने CSK के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

पारी ऐसी रही डेविड की धमाकेदार पारी डेविड ने सिर्फ 25 गेंदों का सामना किया और 70 रन बना दिए। उनके बल्ले से 3 चौके और 8 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 280 की रही। उन्होंने कप्तान रजत पाटीदार के साथ मिलकर सिर्फ 35 गेंदों में 99 रन की साझेदारी निभाई। पाटीदार 19 गेंदों में 48 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 1 चौका और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 252.63 की रही। डेविड ने 16 से 20 ओवर के दौरान 69 रन बनाए।

उपलब्धि डेविड ने छक्कों के मामले में हासिल की यह खास उपलब्धि डेविड ने अपनी पारी में 8 छक्के जड़ते हुए खास उपलब्धि भी अपने नाम दर्ज कराई है। वह IPL इतिहास में 5वें या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए एक पारी में संयुक्त दूसरे सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने एबी डिविलियर्स (8 बनाम SRH, 2014) की बराबरी कर ली है। सूची में युवराज सिंह पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने 2014 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 9 छक्के जड़े थे।

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