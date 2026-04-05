IPL 2026: टिम डेविड ने CSK के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 11वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (70*) खेली। यह उनके IPL करियर का दूसरा और CSK के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 21 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत ही RCB की टीम 250/3 का स्कोर बनाने में सफल रही। उन्हें इस पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।
पारी
ऐसी रही डेविड की धमाकेदार पारी
डेविड ने सिर्फ 25 गेंदों का सामना किया और 70 रन बना दिए। उनके बल्ले से 3 चौके और 8 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 280 की रही। उन्होंने कप्तान रजत पाटीदार के साथ मिलकर सिर्फ 35 गेंदों में 99 रन की साझेदारी निभाई। पाटीदार 19 गेंदों में 48 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 1 चौका और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 252.63 की रही। डेविड ने 16 से 20 ओवर के दौरान 69 रन बनाए।
उपलब्धि
डेविड ने छक्कों के मामले में हासिल की यह खास उपलब्धि
डेविड ने अपनी पारी में 8 छक्के जड़ते हुए खास उपलब्धि भी अपने नाम दर्ज कराई है। वह IPL इतिहास में 5वें या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए एक पारी में संयुक्त दूसरे सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने एबी डिविलियर्स (8 बनाम SRH, 2014) की बराबरी कर ली है। सूची में युवराज सिंह पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने 2014 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 9 छक्के जड़े थे।
करियर
ऐसा रहा डेविड का IPL करियर
डेविड ने अब तक 52 मुकाबले खेले हैं। इसकी 46 पारियों में 35.85 की औसत और 178.20 की स्ट्राइक रेट से 932 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 70* रन रहा है। इस खिलाड़ी ने IPL में 58 चौके और 69 छक्के जड़े हैं। IPL 2025 में डेविड ने 13 मैच में 62.33 की औसत और 185.15 की स्ट्राइक रेट से 187 रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 50* रन रहा था।