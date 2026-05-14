IPL 2026: तिलक वर्मा ने जड़ा PBKS के खिलाफ पहला अर्धशतक, बने प्लेयर ऑफ द मैच
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 58वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अर्धशतकीय पारी (75*) खेली। ये उनके IPL करियर का 10वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 25 गेंदों में पूरा किया। इस संस्करण तिलक ने अपना दूसरा पचासा लगाया। उनकी शानदार पारी के कारण MI ने 201 रन का लक्ष्य 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।
पारी
ऐसी रही तिलक की पारी और साझेदारी
तिलक ने 33 गेंदों का सामना किया और 75* रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 227.27 की रही। शेरफन रदरफोर्ड के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने 42 गेंदों में 61 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा विल जैक्स के साथ उन्होंने केवल 20 गेंदों में 56 रन जोड़कर अपनी टीम को जीत दिला दी। जैक्स ने आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंदों में 25 रन बना दिए।
करियर
ऐसा रहा है तिलक का IPL करियर
तिलक ने पहला IPL मुकाबला 2022 में खेला था। अब तक उन्होंने 66 मुकाबले खेले हैं। इसकी 63 पारियों में 36.70 की औसत से 1,835 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 147.38 की रही है। तिलक के बल्ले से एक शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101* रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 12 पारियों में 33.60 की औसत और 162.31 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाए हैं।