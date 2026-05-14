IPL 2026: तिलक वर्मा ने जड़ा PBKS के खिलाफ पहला अर्धशतक, बने प्लेयर ऑफ द मैच

पारी

ऐसी रही तिलक की पारी और साझेदारी

तिलक ने 33 गेंदों का सामना किया और 75* रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 227.27 की रही। शेरफन रदरफोर्ड के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने 42 गेंदों में 61 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा विल जैक्स के साथ उन्होंने केवल 20 गेंदों में 56 रन जोड़कर अपनी टीम को जीत दिला दी। जैक्स ने आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंदों में 25 रन बना दिए।