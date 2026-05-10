IPL 2026: तिलक वर्मा ने इस संस्करण का अपना पहला अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े 

पारी

ऐसी रही तिलक की पारी और साझेदारी

तिलक ने 42 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 135.71 की रही। नमन धीर के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने 57 गेंदों में 82 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा विल जैक्स के साथ उन्होंने 22 रन और राज बावा के साथ 23 रन जोड़े। नमन ने 47 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 146.88 की रही।