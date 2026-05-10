IPL 2026: तिलक वर्मा ने इस संस्करण का अपना पहला अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 54वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अर्धशतकीय पारी (57) खेली। ये उनके IPL करियर का 9वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 37 गेंदों में पूरा किया। इस संस्करण तिलक ने अपना पहला पचासा लगाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ इस खिलाड़ी का तीसरा अर्धशतक रहा। उनके अलावा और कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही तिलक की पारी और साझेदारी
तिलक ने 42 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 135.71 की रही। नमन धीर के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने 57 गेंदों में 82 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा विल जैक्स के साथ उन्होंने 22 रन और राज बावा के साथ 23 रन जोड़े। नमन ने 47 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 146.88 की रही।
करियर
ऐसा रहा है तिलक का IPL करियर
तिलक ने पहला IPL मुकाबला 2022 में खेला था। अब तक उन्होंने 65 मुकाबले खेले हैं। इसकी 62 पारियों में 35.20 की औसत से 1,760 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 145.21 की रही है। तिलक के बल्ले से एक शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108* रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 11 पारियों में 28.44 की औसत और 150.58 की स्ट्राइक रेट से 256 रन बनाए हैं।