IPL 2026: ये विदेशी खिलाड़ी डेब्यू करते हुए सीजन में कर सकते हैं कमाल

IPL 2026: ये विदेशी खिलाड़ी डेब्यू करते हुए सीजन में कर सकते हैं कमाल
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में विदेशी खिलाड़ियों के पास भी खुद को साबित करने का मौका होता है। लीग इतिहास में कई ऐसे विदेशी खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। 28 मार्च से शुरू होने वाले सीजन में भी कुछ विदेशी खिलाड़ी अपना डेब्यू कर सकते हैं। इस बीच उन विदेशी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जो आगामी सीजन में डेब्यू करते हुए कमाल कर सकते हैं।
#1
फिन एलन (KKR)
न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन को नीलामी में KKR ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह लीग में डेब्यू कर सकते हैं। एलन ने टी-20 विश्व कप 2026 में प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। उन्होंने 8 पारियों में 49.66 की औसत और 200.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 298 रन बनाए थे। IPL 2022 की नीलामी में एलन को RCB ने 80 लाख रुपये में खरीदा था। हालांकि, उन्हें कभी इस टीम से खेलने का मौका नहीं मिला।
#2
ब्लेसिंग मुजरबानी (KKR)
जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी आगामी सीजन में KKR से अपना डेब्यू कर सकते हैं। उन्हें KKR ने मुस्तफिजुर रहमान की जगह पर शामिल किया है। मुजरबानी ने अब तक IPL में कोई मैच नहीं खेला है। उन्हें IPL 2025 के बीच सीजन में RCB ने अपने साथ जोड़ा था। वह इससे पहले 2022 सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए नेट बॉलर के तौर पर IPL सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं।
#3
जैकब डफी (RCB)
RCB ने नीलामी में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी को 2 करोड़ रुपये में खरीदा था। 31 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने अब तक भारतीय लीग में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने अब तक 168 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 25.13 की औसत और 8.50 की इकॉनमी रेट के साथ 189 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं।
#4
कूपर कोनॉली (PBKS)
IPL 2026 की छोटी नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कूपर कॉनॉली को पंजाब किंग्स ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा था। कॉनॉली पहली बार IPL में खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने अब तक 52 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 132.62 की स्ट्राइक रेट के साथ 870 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 24.13 की इकॉनमी रेट के साथ 30 विकेट चटकाए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया से 11 टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं।
#5
पथुम निसांका (DC)
नीलामी में श्रीलंका के पथुम निसांका को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 4 करोड़ रुपये में खरीदा था। उनका बेस प्राइस 75 लाख रुपये था। नीलामी में उनके नाम पर KKR ने भी दिलचस्पी दिखाई लेकिन आखिरकार DC ने उन्हें अपने साथ शामिल किया। उन्होंने 167 टी-20 मैचों में 29.57 की औसत और 132.06 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,613 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 शतक और 33 अर्धशतक लगाए हैं।