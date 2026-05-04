IPL 2026: निकोलस पूरन की ताबड़तोड़ पारी के बाद वायरल हुए ये मजेदार मीम्स

IPL 2026: निकोलस पूरन की ताबड़तोड़ पारी के बाद वायरल हुए ये मजेदार मीम्स
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 47वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के निकोलस पूरन ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 63 रन की पारी खेली। यह उनके IPL करियर का 15वां अर्धशतक साबित हुआ। इस मैच से पहले पूरन बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। पूरन की पारी की मदद से LSG ने 228/5 का स्कोर बनाया। उनकी पारी को लेकर सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स देखने को मिले, उन पर एक नजर डालते हैं।
जोरदार रही पूरन की पारी
LSG ने जब 29 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब पूरन क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया और विल जैक्स के ओवर में 3 छक्के लगाए। इस कैरेबियाई बल्लेबाज ने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 123 रन के स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने 21 गेंदों में 63 रन की पारी खेली, जिसमें एक चौका और 8 छक्का शामिल रहे।
63 off just 21 balls with strike rate of 300.— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) May 4, 2026
This is betrayal of highest order from our very own Nicholas Pooran 😞💔 pic.twitter.com/dqzk0OPH0R
IPL 2026 में पूरन ने लगाया पहला अर्धशतक
Pooran after scoring 63(21) today pic.twitter.com/8tSNBJNq2c— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) May 4, 2026
Mumbai Indians brought back Nicholas Pooran in form today pic.twitter.com/r494HsqhbH— Haydos🛡️ (@GovindIstSTH) May 4, 2026
NICKY P! pic.twitter.com/MAstlch6rg— Saurabh Malhotra (@MalhotraSaurabh) May 4, 2026
Smile if your team got thrased by finished Nicholas Pooran in IPL 2026. pic.twitter.com/vodN7ESFh9— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) May 4, 2026
Sanjiv Goenka watching pooran hitting sixes after LSG's qualification chances are almost zero. pic.twitter.com/3CINChayFd— 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢𝐧𝐚𝐭!𝟎𝐧_👑🚩 (@bholination) May 4, 2026
Bro has done enough to play another IPL season. 😭 pic.twitter.com/l0WySxVgMo— 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢𝐧𝐚𝐭!𝟎𝐧_👑🚩 (@bholination) May 4, 2026
Welcome to Mumbai Indians get back in form yojna Nicholas Pooran😷 pic.twitter.com/JwyFNV0epj— Bhavuk Anand (@highonproteinn) May 4, 2026
Nicholas Pooran today pic.twitter.com/6Py1wwCEQX— MISOGYNIST DEVESH SINGH (@singhdev06) May 4, 2026
Nicholas Pooran is back in form. pic.twitter.com/otHWkll6Ui— NiK (@Oye_Nik) May 4, 2026
Nicholas Pooran woke up and chose violence pic.twitter.com/IQoSDXRvI8— Sunil The Cricketer (@1sInto2s) May 4, 2026
Nicholas Pooran just before RCB match😭😭 pic.twitter.com/FvZw8nFXcw— RΛMΞSH🐧 (@cuziamramesh6) May 4, 2026