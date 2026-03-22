IPL 2026: ये तेज गेंदबाज इस संस्करण में कर सकते हैं दमदार प्रदर्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन की शुरुआत में कुछ दिन शेष हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच 28 मार्च को होने वाले मैच से सीजन का आगाज होगा। हर बार की तरह इस बार भी कुछ तेज गेंदबाज आगामी सीजन में कमाल कर सकते हैं। इस बीच उन तेज गेंदबाजों के बारे में जानते हैं, जो IPL 2026 में उम्दा प्रदर्शन कर सकते हैं।

#1 जसप्रीत बुमराह (MI) IPL इतिहास में जसप्रीत बुमराह MI की ओर से सर्वाधिक विकेट विकेट ले चुके हैं। उन्होंने अब तक 145 मैचों में 22.02 की औसत और 7.24 की इकॉनमी रेट से 183 विकेट लिए हैं। उनके बाद लसिथ मलिंगा ने MI के लिए 170 विकेट लिए थे। उन्होंने 25 मैचों में कम से कम 3 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने IPL 2025 में 12 मैचों में 17.55 की औसत और 6.67 की इकॉनमी रेट के साथ 18 विकेट लिए हैं।

#2 प्रसिद्ध कृष्णा (GT) GT के प्रसिद्ध कृष्णा को पिछले सीजन में पर्पल कैप मिली थी। उन्होंने IPL 2025 में 15 पारियों में 19.52 की औसत और 8.27 की इकॉनमी रेट के साथ 25 विकेट चटकाए थे। इससे पहले 2024 में भी उन्होंने 19 सफलताएं हासिल की थी। अपने IPL करियर में कृष्णा ने अब तक 66 पारियों में 29.60 की औसत और 8.76 की इकॉनमी रेट के साथ 74 सफलताएं हासिल की।

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#3 जोश हेजलवुड (RCB) IPL 2025 का खिताब RCB ने जीता था और जोश हेजलवुड इस विजेता टीम के सदस्य थे। पिछले सीजन में हेजलवुड ने RCB के लिए 12 मैच खेले, जिसमें 17.54 की उम्दा औसत और 8.77 की इकॉनमी रेट के साथ 22 विकेट लिए थे। हेजलवुड IPL 2025 में प्रसिद्ध कृष्णा (25) और नूर अहमद (24) के बाद तीसरे सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाज थे। IPL 2026 के शुरुआती मैचों में हेजलवुड चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे।

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#4 जैकब डफी (RCB) IPL 2026 के शुरुआती मैचों में हेजलवुड की गैरमौजूदगी में जैकब डफी को मौका मिलने की संभावना है। उन्हें RCB ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा था। 31 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने अब तक भारतीय लीग में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने अब तक 168 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 25.13 की औसत और 8.50 की इकॉनमी रेट के साथ 189 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं।