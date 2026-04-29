IPL 2026: क्या SRH के खिलाफ फॉर्म में वापसी कर पाएंगे सूर्यकुमार यादव? जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 41वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा। इस मैच में MI के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। ये खिलाड़ी इस संस्करण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। उन्होंने पिछली 5 पारियों में 36, 15, 0, 33 और 6 के स्कोर बनाए हैं। SRH के खिलाफ उनके आंकड़े अच्छे रहे हैं। ऐसे में आइए उनपर एक नजर डाल लेते हैं।

प्रदर्शन SRH के खिलाफ ऐसा रहा है सूर्यकुमार का प्रदर्शन SRH के खिलाफ सूर्यकुमार ने पहला मुकाबला साल 2014 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 22 मैच खेले हैं और इसकी 19 पारियों में 38.46 की औसत और 155.27 की स्ट्राइक रेट से 500 रन बनाए हैं। सूर्यकुमार के बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 102* रन रहा है। उन्होंने 63 चौके और 19 छक्के भी लगाए हैं। सूर्यकुमार कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए भी खेल चुके हैं।

जानकारी IPL 2026 में ऐसा रहा है सूर्यकुमार का प्रदर्शन IPL 2026 में सूर्यकुमार ने 7 पारियों में 22.42 की औसत से 157 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 142.72 की रही है। उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 51 रन है। उन्होंने 17 चौके और 4 छक्के लगाए हैं।

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