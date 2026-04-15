IPL 2026: सूर्यकुमार यादव का PBKS के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना पंजाब किंग्स (PBKS) से होगा। इस मैच में MI के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। सूर्यकुमार इस संस्करण अभी तक अपने लय में नजर नहीं आए हैं। ऐसे में वह अपना खोया हुआ फॉर्म हर हाल में प्राप्त करना चाहेंगे। आइए PBKS के खिलाफ इस स्टार खिलाड़ी के आंकड़े जान लेते हैं।

आंकड़े PBKS के खिलाफ ऐसा रहा है सूर्यकुमार का प्रदर्शन PBKS के खिलाफ सूर्यकुमार ने पहला मुकाबला 2014 में खेला था। उन्होंने अब तक 23 मैच खेले हैं और इसकी 20 पारियों में 31.89 की औसत से 606 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 156.58 की रही है। इस खिलाड़ी ने 5 अर्धशतक जड़े हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 78 रन रहा है। MI के इस बल्लेबाज ने 64 चौके और 27 छक्के भी लगाए हैं। सूर्यकुमार कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए भी खेल चुके हैं।

गेंदबाज PBKS के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है सूर्यकुमार का प्रदर्शन सूर्यकुमार और युजवेंद्र चहल का 13 पारियों में आमना-सामना हुआ है। इस दौरान सूर्यकुमार ने 88 गेंदों का सामना किया है और 116 रन बनाए हैं। चहल ने उन्हें 4 बार आउट भी किया है। इस दौरान सूर्यकुमार की स्ट्राइक रेट 131.81 की रही है। अर्शदीप सिंह और सूर्यकुमार 7 पारियों में आमने-सामने आए हैं। इस दौरान MI के बल्लेबाज ने 35 गेंदों का सामना कर 42 रन बनाए हैं। अर्शदीप ने उन्हें 2 बार आउट भी किया है।

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