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IPL 2026: क्या है सनराइजर्स हैदराबाद की मजबूती और कमजोरी? जानिए टीम का विश्लेषण
SRH इस संस्करण अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी (फाइल तस्वीर)

IPL 2026: क्या है सनराइजर्स हैदराबाद की मजबूती और कमजोरी? जानिए टीम का विश्लेषण

लेखन आदर्श कुमार
Mar 19, 2026
12:32 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) अपने अभियान की शुरुआत पहले दिन ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)के खिलाफ मुकाबले से करेगी। IPL 2025 में SRH छठे स्थान पर रही थी। ऐसे में टीम इस बार बेहतर प्रदर्शन कर ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी। ईशान किशन शुरुआती मुकाबलों में टीम के कप्तान हो सकते हैं। इस बीच SRH की टीम की मजबूती, कमजोरी और अन्य प्रमुख बातों पर एक नजर डालते हैं।

टीम

ऐसी है SRH की पूरी टीम

बल्लेबाज: ट्रेविस हेड, स्मरण रविचंद्रन और अनिकेत वर्मा। ऑलराउंडर: अभिषेक शर्मा, कामिन्दु मेंडिस, नितीश रेड्डी, शिवांग कुमार, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे और जैक एडवर्ड्स। विकेटकीपर: ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन और सलिल अरोड़ा। गेंदबाज: ब्रायडन कार्स, पैट कमिंस (कप्तान), ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, हर्शल पटेल, जिशान अंसारी, शाकिब हुसैन, ओंकार तुकाराम तरमले, अमित कुमार, प्रफूल हिंगे, क्रेन्स फुलेत्रा और शिवम मावी। SRH ने IPL 2026 की नीलामी के दौरान लिविंगस्टोन को 13 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था।

मजबूती

ये है SRH की सबसे बड़ी ताकत 

IPL 2026 में SRH की सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी मानी जा रही है। टीम के पास हेड, अभिषेक और ईशान जैसे आक्रामक शीर्ष क्रम बल्लेबाज हैं, जो शुरुआत से ही मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं, मध्यक्रम में क्लासेन और रेड्डी जैसे खिलाड़ी मैच फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी में गहराई और हर क्रम पर आक्रमण करने की ताकत ही इस टीम को बाकी टीमों से अलग बनाती है।

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कमजोरी

ये है SRH की कमजोरी 

SRH की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी गेंदबाजी मानी जा रही है। टीम का तेज गेंदबाजी आक्रमण उतना मजबूत और संतुलित नहीं दिखता, खासकर अनुभवी विकेट लेने वाले गेंदबाजों की कमी साफ नजर आती है। मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज के जाने के बाद यह खालीपन और बढ़ गया है। वहीं, स्पिन विभाग भी अनुभवहीन है, जिससे मध्य ओवरों में नियंत्रण की कमी दिख सकती है। टीम की बल्लेबाजी काफी हद तक शीर्ष क्रम पर निर्भर है, जो जोखिम बढ़ाता है।

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प्लेइंग इलेवन

ये हो सकती है SRH की प्लेइंग इलेवन 

SRH की टीम आगामी संस्करण में भी हेड और अभिषेक की सलामी जोड़ी के साथ उतर सकती है। नंबर-3 पर ईशान खेल सकते हैं। चोटिल कमिंस की जगह शुरुआती मुकाबलों में ब्रायडन कार्स खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हर्ष दुबे या सलिल अरोड़ा को टीम इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। संभावित एकादश: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, लियाम लिविंगस्टोन, नितीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, ब्रायडन कार्स, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी और शिवम मावी।

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