IPL 2026: SRH के डेविड पायने बचे हुए सीजन से बाहर

OFFICIAL ANNOUNCEMENT David Payne has been ruled out of TATA IPL 2026 after sustaining an ankle injury. Wishing him a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/aKjJ9lvl6R

अंक तालिका

SRH ने जीते हैं अपने 2 मैच

SRH को अगला मैच शुक्रवार (18 अप्रैल) को अपने घरेलू मैदान पर खेलना है। SRH फिलहाल पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन की कप्तानी में खेल रही है। कमिंस के जल्द ही टीम से जुड़ने की संभावना है। IPL 2026 में SRH ने अब तक 2 मैच जीते हैं और 3 में शिकस्त झेली है। SRH ने राजस्थान रॉयल्स (RR) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ जीत दर्ज की है।