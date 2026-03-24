SRH ने डेविड पायने को टीम में शामिल किया (तस्वीर: एक्स/@SAURABHKUM14477)

IPL 2026: SRH ने जैक एडवर्ड्स की जगह पर 35 वर्षीय तेज गेंदबाज को शामिल किया

लेखन अंकित पसबोला 01:27 pm Mar 24, 202601:27 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने डेविड पायने को अपने साथ जोड़ा है। दरअसल, जैक एडवर्ड्स टीम से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह पर पायने को शामिल किया है। SRH ने आधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया है। बता दें कि पायने ने अब तक IPL में डेब्यू नहीं किया है। वह आगामी सीजन के दौरान खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।