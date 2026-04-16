IPL 2026: GT के कप्तान शुभमन गिल का KKR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 25वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा। इस मैच में GT के कप्तान शुभमन गिल एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। शुभमन GT से पहले KKR की टीम का ही हिस्सा रहे थे और IPL 2026 में ये खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में भी चल रहा है। ऐसे में आइए KKR के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

प्रदर्शन KKR के खिलाफ ऐसा रहा है गिल का प्रदर्शन KKR के खिलाफ गिल ने अपना पहला मुकाबला IPL 2022 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 4 मैच खेले हैं और इसकी 4 पारियों में 46.25 की उम्दा औसत के साथ 185 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 146.82 की रही है। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 90 रन रहा है। गिल ने KKR के खिलाफ 24 चौके और 3 छक्के भी लगाए हैं।

प्रमुख KKR के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है गिल का प्रदर्शन IPL में सुनील नरेन और गिल के बीच 3 पारियों में आमना-सामना हुआ है। इस दौरान गिल ने 25 गेंदों का सामना किया है और 35 रन बनाए हैं। नरेन ने उन्हें 2 बार पवेलियन की राह भी दिखाई है। तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा और गिल 2 पारियों में आमने-सामने आए हैं। इस दौरान GT के कप्तान के बल्ले से 24 गेंदों में 37 रन निकले हैं। वैभव ने उन्हें एक बार आउट किया है।

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करियर ऐसा रहा है गिल का IPL करियर गिल ने साल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 121 मैच खेले हैं, जिसकी 118 पारियों में लगभग 40 की औसत और 139.04 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,031 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 28 अर्धशतक निकले हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन का रहा है। वह इस लीग में अब तक 125 छक्के भी जड़ चुके हैं।

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