IPL 2026: शुभमन गिल ने लगाया RR के खिलाफ चौथा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 52वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी (84) खेली। ये उनके IPL करियर का 30वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 30 गेंदों में पूरा किया। RR के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना चौथा पचाया लगाया। IPL 2026 में इस खिलाड़ी के बल्ले से निकला यह चौथा अर्धशतक रहा। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही गिल की पारी और साझेदारी गिल ने 44 गेंदों का सामना किया और 84 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें बृजेश शर्मा ने आउट किया। उनके बल्ले से 9 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 190.91 की रही। इस खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए साई सुदर्शन के साथ 65 गेंदों में 118 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद जोस बटलर के साथ केवल 15 गेंदों में 32 रन जोड़े। वाशिंगटन सुंदर के साथ उन्होंने 18 गेंदों में 35 रन की साझेदारी निभाई।

रिकॉर्ड सुदर्शन के साथ मिलकर गिल ने बनाया साझेदारी का ये रिकॉर्ड सुदर्शन और गिल ने IPL में 9वीं बार 100 या उससे ज्यादा रन की साझेदारी निभाई। इसके साथ ही यह जोड़ी अब IPL इतिहास में सबसे ज्यादा बार 100+ रन की साझेदारी करने वाली संयुक्त रूप से दूसरी जोड़ी बन गई है। उनके अलावा विराट कोहली और क्रिस गेल की जोड़ी ने भी 9 बार ये कारनामा किया है। कोहली और एबी डिविलियर्स की जोड़ी इस सूची में पहले स्थान पर है। उन्होंने 10 बार ये उपलब्धि हासिल की है।

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