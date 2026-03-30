IPL 2026: GT के कप्तान शुभमन गिल का PBKS के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के चौथे मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) का सामना गुजरात टाइटंस (GT) से होगा। इस मुकाबले में GT के कप्तान शुभमन गिल से उनकी टीम को काफी उम्मीदें होंगी। शुभमन इस लीग में अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने IPL 2025 में 50 की उम्दा औसत और 155.87 की स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए थे। ऐसे में आइए PBKS के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

आंकड़े PBKS के खिलाफ कमाल के हैं शुभमन के आंकड़े शुभमन ने PBKS के खिलाफ अपना पहला मुकाबला IPL 2018 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 14 मैच खेले हैं और इसकी 13 पारियों में 61.55 की शानदार औसत के साथ 554 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 146.94 की रही है। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 96 रन रहा है। वह 4 पारियों में PBKS के खिलाफ नाबाद भी रहे हैं।

करियर ऐसा रहा है शुभमन का IPL करियर शुभमन ने साल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 118 मैच खेले हैं, जिसकी 115 पारियों में 39.44 की औसत और 138.71 की स्ट्राइक रेट से 3,866 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 26 अर्धशतक निकले हैं। इस बीच सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन का रहा है। वह इस लीग में अब तक 119 छक्के और 374 चौके भी जड़ चुके हैं।

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