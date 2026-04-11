IPL 2026: शुभमन गिल बन सकते हैं LSG के लिए बड़ा खतरा, जानिए इसका कारण

IPL 2026: शुभमन गिल बन सकते हैं LSG के लिए बड़ा खतरा, जानिए इसका कारण
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 19वां मैच रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। LSG की टीम इस मुकाबले में घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाने का प्रयास करेगी। इस मुकाबले में GT के कप्तान शुभमन गिल पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। वह इस मुकाबले में LSG के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। आइए LSG की टीम के खिलाफ उनके प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
LSG के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं गिल
गिल IPL इतिहास में LSG के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, LSG के खिलाफ खेले गए 7 मैचों में गिल ने 54.20 की शानदार औसत से 271 रन बनाए हैं। फाफ डु प्लेसिस (267) LSG के खिलाफ 220 से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र अन्य बल्लेबाज हैं। गिल के खाते में 3 अर्धशतक शामिल हैं और उनकी स्ट्राइक रेट 147.28 है। LSG ने GT के साथ 2022 सीजन में IPL में पदार्पण किया था।
प्रदर्शन
LSG के खिलाफ दो बार शून्य पर आउट हुए हैं गिल
गिल ने LSG के खिलाफ 7 पारियों में तीन बार 50 रन का आंकड़ा पार किया है, लेकिन यह स्टार बल्लेबाज ने उनके खिलाफ 2 बार शून्य पर आउट भी हुए हैं। वहीं, गिल ने इकाना स्टेडियम में LSG के खिलाफ 3 मैच खेले हैं। इन मैचों में उनके स्कोर 60, 19 और 0 के रहे हैं। ऐसे में गिल एक बार फिर से LSG के खिलाफ बड़ी पारी खेलने को आतुर होंगे, जबकि LSG उन्हें जल्द पवेलियन लौटाना चाहेगी।
करियर
शानदार रहा है गिल का IPL करियर
गिल ने साल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 120 मैच खेले हैं, जिसकी 117 पारियों में लगभग 40 की औसत और 139.04 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,975 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 27 अर्धशतक निकले हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन का रहा है। वह इस लीग में अब तक 120 से अधिक छक्के भी जड़ चुके हैं।