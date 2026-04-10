IPL 2026: PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर का SRH के खिलाफ कैसा रहा  प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 17वां मुकाबला पंजाब किंग्स (PBKS) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच 11 अप्रैल (शनिवार) को खेला जाएगा। इस मैच में PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर कप्तानी पारी खेलना चाहेंगे। IPL 2026 में यह खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में चल रहा है। चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ पिछले मैच में अय्यर ने 29 गेंदों में 50 रन बनाए थे। ऐसे में आइए SRH के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े SRH के खिलाफ ऐसे हैं अय्यर के आंकड़े SRH के खिलाफ अय्यर ने 2015 में पहला मुकाबला खेला था। उन्होंने 19 मैच खेले हैं और इसकी 19 पारियों में 37.80 की औसत से 567 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 131.55 की रही है। अय्यर के बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 82 रन रहा है। यह खिलाड़ी SRH के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में 5वें स्थान पर है। विराट कोहली 874 रन के साथ सूची में पहले स्थान पर हैं।

प्रमुख SRH के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है अय्यर का प्रदर्शन IPL में अय्यर और जयदेव उनादकट 3 पारियों में आमने-सामने आए हैं। इस दौरान अय्यर ने 13 गेंदों में 21 रन बनाए हैं। उनादकट ने उन्हें 2 बार आउट किया है। इस दौरान अय्यर की स्ट्राइक रेट 161.53 की रही है। हर्षल पटेल और अय्यर के बीच IPL में 4 पारियों के दौरान आमना-सामना हुआ है। इस दौरान उन्होंने 4 पारियों में 121.42 की स्ट्राइक रेट से 17 रन बनाए हैं। हर्षल ने उन्हें 3 बार आउट भी किया है।

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