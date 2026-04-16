अय्यर ने खेली कप्तानी पारी (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: श्रेयस अय्यर ने अपनी लगातार तीसरी पारी में लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 11:26 pm Apr 16, 202611:26 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 24वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 7 विकेट से शिकस्त दी। वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में जीत के लिए मिले 196 रन के लक्ष्य को PBKS ने प्रभसिमरन सिंह (80*) और श्रेयस अय्यर (66) की पारियों की मदद से हासिल किया। यह अय्यर के IPL करियर का 30वां अर्धशतक रहा। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।