IPL 2026: श्रेयस अय्यर ने अपनी लगातार तीसरी पारी में लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: श्रेयस अय्यर ने अपनी लगातार तीसरी पारी में लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 24वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 7 विकेट से शिकस्त दी। वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में जीत के लिए मिले 196 रन के लक्ष्य को PBKS ने प्रभसिमरन सिंह (80*) और श्रेयस अय्यर (66) की पारियों की मदद से हासिल किया। यह अय्यर के IPL करियर का 30वां अर्धशतक रहा। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
अय्यर ने खेली कप्तानी पारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए PBKS ने जब 45 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट खोया, तब अय्यर क्रीज पर आए। उन्होंने टीम को संकट से निकालने का सफल प्रयास किया। उन्होंने 35 गेंदों का सामना करते हुए 66 रन बनाए। इस बीच उनके बल्ले से 5 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 188.57 की रही। उन्होंने प्रभसिमरन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 66 गेंदों में 139 रन की साझेदारी की।
आंकड़े
ऐसा है अय्यर का IPL करियर
श्रेयस ने 2015 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। इस खिलाड़ी ने 138 मुकाबले खेले हैं और इसकी 136 पारियों में 35 से ज्यादा की औसत और 135.37 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,934 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 30 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 97* रन रहा है। वह IPL 2026 में 200 से अधिक रन बना चुके हैं।