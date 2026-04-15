IPL 2026: PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर का MI के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

प्रदर्शन MI के खिलाफ ऐसा रहा है श्रेयस का प्रदर्शन MI के खिलाफ श्रेयस ने अपना पहला मुकाबला 2015 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 20 मैच खेले हैं और इसकी 20 पारियों में 33.40 की औसत और 128.13 की स्ट्राइक रेट से 501 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 87* रन रहा है। श्रेयस PBKS के अलावा इस लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए भी खेल चुके हैं।

गेंदबाज MI के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है श्रेयस का प्रदर्शन श्रेयस और जसप्रीत बुमराह के बीच IPL की 11 पारियों में आमना सामना हुआ है। इस दौरान श्रेयस ने 74 की औसत और 129.82 की स्ट्राइक रेट से 74 रन बनाए हैं। बुमराह श्रेयस को 1 बार ही आउट कर पाए हैं। श्रेयस और ट्रेंट बोल्ट 8 पारियों में आमने-सामने आए हैं। इस दौरान बोल्ट ने उन्हें 1 बार आउट किया है। श्रेयस के बल्ले से 136 की स्ट्राइक रेट से 50 गेंदों में 68 रन निकले हैं।

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जानकारी IPL 2026 में ऐसे हैं श्रेयस के आंकड़े IPL 2026 में अय्यर ने 4 मुकाबले खेले हैं और इसकी 3 पारियों में 68.50 की औसत से 137 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 187.67 की रही है। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 69* रन है।

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