IPL 2026: श्रेयस अय्यर का RR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 40वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) का सामना राजस्थान रॉयल्स (RR) से होगा। इस मैच में PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। इस संस्करण ये खिलाड़ी कमाल के फॉर्म में चल रहा है। दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ पिछले मुकाबले में श्रेयस ने 36 गेंदों में 71 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। ऐसे में आइए RR के खिलाफ उनके आंकड़े जान लेते हैं।
आंकड़े
RR के खिलाफ ऐसा रहा है श्रेयस का प्रदर्शन
RR के खिलाफ श्रेयस ने अपना पहला मुकाबला साल 2015 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 15 मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 31.23 की औसत से 406 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 133.55 की रही है। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 85 रन रहा है। श्रेयस ने इस टीम के खिलाफ 34 चौके और 18 छक्के जड़े हैं। वह एक पारी में नाबाद भी रहे हैं।
जानकारी
IPL 2026 में ऐसा रहा है श्रेयस का प्रदर्शन
श्रेयस ने 7 मैचों की 6 पारियों में 69.75 की औसत और 186 की स्ट्राइक रेट से 279 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 71* रन रहा है। उन्होंने इस संस्करण 17 चौके और 21 छक्के लगाए हैं।
करियर
कैसा रहा है श्रेयस का IPL करियर?
श्रेयस ने 2015 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक इस लीग में 140 मुकाबले खेले हैं और इसकी 138 पारियों में 35.42 की औसत और 135.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,003 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 31 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 97* रन रहा है। बतौर कप्तान उन्होंने 94 मैचों में 56 में जीत दर्ज की और 35 हारे हैं।