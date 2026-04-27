IPL 2026: श्रेयस अय्यर का RR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

आंकड़े RR के खिलाफ ऐसा रहा है श्रेयस का प्रदर्शन RR के खिलाफ श्रेयस ने अपना पहला मुकाबला साल 2015 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 15 मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 31.23 की औसत से 406 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 133.55 की रही है। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 85 रन रहा है। श्रेयस ने इस टीम के खिलाफ 34 चौके और 18 छक्के जड़े हैं। वह एक पारी में नाबाद भी रहे हैं।

जानकारी IPL 2026 में ऐसा रहा है श्रेयस का प्रदर्शन श्रेयस ने 7 मैचों की 6 पारियों में 69.75 की औसत और 186 की स्ट्राइक रेट से 279 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 71* रन रहा है। उन्होंने इस संस्करण 17 चौके और 21 छक्के लगाए हैं।

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