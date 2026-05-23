श्रेयस ने पहला IPL शतक जड़कर पूरे किए 7,000 टी-20 रन, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 68वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (101*) खेली। यह उनका पहला IPL शतक रहा, जिसे उन्होंने 51 गेंदों में पूरा किया। पारी का 25वां रन बनाते ही उनके टी-20 करियर में 7,000 रन पूरे हो गए। उनकी इस पारी की बदौलत PBKS की टीम अहम जीत दर्ज करने में सफल रही। इस पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

बल्लेबाजी कैसी रही श्रेयस की पारी और साझेदारी? PBKS को 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 22 रन के कुल स्कोर पर 2 बड़े झटके लग गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी पर आए श्रेयस ने प्रभसिमरन सिंह (69) के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 140 रन की शतकीय साझेदारी भी हुई। इस दौरान श्रेयस ने पहले अर्धशतक जड़ा और फिर उसे शतक में तब्दील कर दिया। वह 11 चौके और 5 छक्कों से 101 रन बनाकर नाबाद रहे।

उपलब्धि श्रेयस ने IPL में बतौर कप्तान पूरे किए 3,000 रन श्रेयस ने कप्तान के तौर पर IPL में अपने 3,000 रन भी पूरे कर लिए। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले सिर्फ छठे बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले ये कारनामा डेविड वार्नर (3,356 रन), गौतम गंभीर (3,518 रन), रोहित शर्मा (3,986 रन), महेंद्र सिंह धोनी (4,753 रन) और विराट कोहली (4,994 रन) ने किया था। श्रेयस ने 101 मैच की 99 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। वह कप्तान के रूप में 25 अर्धशतक लगा चुके हैं।

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करियर कैसा रहा है श्रेयस का IPL करियर? श्रेयस ने साल 2015 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 146 मुकाबलों की 145 पारियों में 35.76 की औसत और 136.65 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,220 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक के अलावा 32 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर इसी मैच में आया है। वह लीग में 27 बार नाबाद रहे हैं और 353 चौके और 181 छक्के जड़ चुके हैं।

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