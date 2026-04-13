GT बनाम CSK मैचों के कार्यक्रम में हुआ बदलाव (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: GT बनाम CSK मैचों के कार्यक्रम में हुए बदलाव

लेखन अंकित पसबोला 07:13 pm Apr 13, 202607:13 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के बीच होने वाले 2 मैचों की तारीखों में बदलाव हुए हैं। दरअसल, 26 अप्रैल वाला मैच अब 21 मई को, और 21 मई वाला मुकाबला अब 26 अप्रैल को खेला जाएगा। बता दें कि अहमदाबाद और गुजरात के कई हिस्सों में अप्रैल में नगर निगम चुनाव होने हैं और इसको ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं।