IPL 2026: सरफराज खान ने RCB के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: सरफराज खान ने RCB के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 11वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के बल्लेबाज सरफराज खान ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (50) खेली। यह उनके IPL करियर का दूसरा और RCB के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 24 गेंदों में पूरा किया। इसकी बदौलत CSK की टीम विकेट पतन के बीच रन रेट बनाए रखने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही सरफराज की पारी और साझेदारी?
CSK को 251 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 10 रन पर 2 बड़े झटके लग गए थे। उसके बाद आए सरफराज ने आक्रामक रुख अपनाया और तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिया। उन्होंने कप्तान संजू सैमसन (9) के साथ 20 रन और कार्तिक शर्मा (6) के साथ 20 गेंद में 47 रन की साझेदारी निभाई। वह अपनी पारी में 25 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 2 छक्कों से 50 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है सरफराज का IPL करियर?
सरफराज ने साल 2022 में CSK के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह तब से लेकर अब तक 53 मैच खेल चुके हैं। वह 40 पारियों में 23.59 की औसत और 137.63 की स्ट्राइक रेट के साथ 684 रन बना चुके हैं। लीग में उनके नाम 79 चौके और 18 छक्के दर्ज हैं। उनका इस लीग में उच्चतम स्कोर 67 रन का है। इसके अलावा वह केवल 2 ही अर्धशतक जड़ने में सफल रहे हैं।