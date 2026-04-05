IPL 2026: सरफराज खान ने RCB के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही सरफराज की पारी और साझेदारी?

CSK को 251 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 10 रन पर 2 बड़े झटके लग गए थे। उसके बाद आए सरफराज ने आक्रामक रुख अपनाया और तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिया। उन्होंने कप्तान संजू सैमसन (9) के साथ 20 रन और कार्तिक शर्मा (6) के साथ 20 गेंद में 47 रन की साझेदारी निभाई। वह अपनी पारी में 25 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 2 छक्कों से 50 रन बनाकर आउट हुए।