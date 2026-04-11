संजू सैमसन ने अपने IPL करियर का चौथा शतक लगाया, ये बनाए रिकॉर्ड्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 18वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ बेहतरीन शतक (115*) लगाया। इस सीजन की अपनी शुरुआती 3 पारियों में निराश करने वाले सैमसन ने आखिरकार CSK की जर्सी में पहली बार बड़ी पारी खेली। यह उनके IPL करियर का कुल चौथा शतक साबित हुआ। उनकी पारी की बदौलत CSK ने 212/2 का स्कोर बनाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही सैमसन की पारी पारी की शुरुआत करते हुए सैमसन ने दूसरे ओवर में मुकेश कुमार के खिलाफ लगातार 2 चौके लगाए। उन्होंने एमए चिदंबरम स्टेडियम में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 62 रन और आयुष म्हात्रे के साथ दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। उन्होंने 52 गेंद में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 56 गेंदों में 115 रन बनाकर नाबाद रहे।

शतक IPL में 5वें सबसे ज्यादा शतक वाले बल्लेबाज बने सैमसन सैमसन अब IPL में 5वें सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले (संयुक्त रूप से) बल्लेबाज बने हैं। उनसे ज्यादा शतक सिर्फ विराट कोहली (8), जोस बटलर (7), क्रिस गेल (6) और केएल राहुल (5) हैं। बता दें कि सैमसन के अलावा डेविड वार्नर, शुभमन गिल, और शेन वॉटसन ने लीग में 4-4 शतक लगाए हैं। इस सूची में पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने 3 शतक अपने नाम किए हैं।

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अन्य रिकॉर्ड्स सैमसन ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स सैमसन 2021 के बाद इस लीग में शतक लगाने में सफल हुए हैं। वह इस सीजन में शतकीय पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज हैं। IPL में DC के खिलाफ CSK के किसी बल्लेबाज का यह दूसरा शतक है। इससे पहले 2012 के क्वालिफाइंग मैच में इसी मैदान पर मुरली विजय ने 113 (58) रन बनाए थे। यह सैमसन का तीसरी टीम से खेलते हुए शतक है। वह इससे पहले DC और RR से शतक जड़ चुके थे।

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करियर ऐसा है सैमसन का IPL करियर सैमसन ने अपने IPL करियर में अब तक 181 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 30 की औसत के साथ 4,800 से अधिक रन बना लिए हैं। वह इस लीग में 26 अर्धशतकों के अलावा 4 शतक भी जड़ चुके हैं। IPL में उनके नाम 200 से अधिक छक्के दर्ज हैं। वह 350 से ज्यादा चौके भी लगा चुके हैं। वह CSK से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।