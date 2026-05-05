IPL 2026: संजू सैमसन ने DC के खिलाफ जड़ा तीसरा अर्धशतक, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 48वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (87*) खेली। यह उनके IPL करियर का 27वां और DC के खिलाफ तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 32 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत ही CSK की टीम शुरुआती झटके से उभरकर मैच जीतने में सफल रही। इस पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

बल्लेबाजी कैसी रही सैमसन की पारी और साझेदारी? CSK को 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 45 रन तक 2 झटके लग गए थे। उसके बाद एक छोर पर खड़े सलामी बल्लेबाज सैमसन ने उन्होंने कार्तिक शर्मा (41*) के साथ पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए नाबाद 114 रन की मैच जिताऊ शतकीय साझेदारी निभाई। इस दौरान सैमसन ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। वह पारी में 52 गेंदों में 7 चौके और 6 छक्कों से 87 रन बनाकर नाबाद रहे।

प्रदर्शन IPL 2026 में 2 शतक जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज सैमसन का IPL 2026 में अब तक का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। वह 10 पारियों में 57 से अधिक की औसत और 167 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 400 से अधिक रन बना चुके हैं। इसमें 2 शतक और एक अर्धशतक भी शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 115 रन का रहा है। वह इस संस्करण में 2 शतक जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। वह इस समय ऑरेंज कैप की दौड़ में 5वें नंबर पर मौजूद हैं।

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