IPL 2026: साई सुदर्शन ने RR के खिलाफ जड़ा अपना तीसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

पारी ऐसी रही सुदर्शन की पारी और साझेदारी सुदर्शन ने मैच में 36 गेंदों का सामना किया और 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 152.78 की रही। इस खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर 65 गेंदों में 118 रन की साझेदारी निभाई। पावरप्ले में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 82 रन जोड़ दिए। IPL के इतिहास में RR का पावरप्ले के दौरान ये संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर रहा।

करियर ऐसा रहा है सुदर्शन का IPL करियर सुदर्शन ने पहला IPL मुकाबला 2022 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 51 मैच खेले हैं और इसकी 51 पारियों में 47.51 की औसत और 148.07 की स्ट्राइक रेट से 2,233 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 16 अर्धशतक के अलावा 3 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108* रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 11 पारियों में 40 की औसत और 157.70 की स्ट्राइक रेट से 440 रन बनाए हैं।

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