IPL 2026: साई सुदर्शन ने CSK के खिलाफ जड़ा अपना दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

पारी ऐसी रही सुदर्शन की पारी और साझेदारी सुदर्शन ने 46 गेंदों में 87 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 189.13 की रही। पहले विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर 39 गेंदों में 58 रन जोड़े। इसके बाद गिल के आउट होने के बाद उन्होंने जोस बटलर के साथ 60 गेंदों में 97 रन की मैच जिताऊ साझेदारी निभाई। सुदर्शन ने इस मुकाबले से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शतक जड़ा था।

करियर ऐसा रहा है सुदर्शन का IPL करियर सुदर्शन ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2022 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 48 मैच खेले हैं और इसकी 48 पारियों में 49.04 की उम्दा औसत के साथ 2,109 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और 14 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108* रन रहा है। सुदर्शन के बल्ले से 215 चौके और 68 छक्के निकले हैं। यह खिलाड़ी 5 पारियों में नाबाद भी रहा है।

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