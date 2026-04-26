IPL 2026: साई सुदर्शन ने CSK के खिलाफ जड़ा अपना दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 37वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन (87) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। ये उनके IPL करियर का 14वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 33 गेंदों में पूरा किया। CSK के खिलाफ सुदर्शन ने दूसरा अर्धशतक लगाया। उनकी पारी के दम पर ही GT को चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ मैच में 8 विकेट से शानदार जीत मिली। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही सुदर्शन की पारी और साझेदारी
सुदर्शन ने 46 गेंदों में 87 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 189.13 की रही। पहले विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर 39 गेंदों में 58 रन जोड़े। इसके बाद गिल के आउट होने के बाद उन्होंने जोस बटलर के साथ 60 गेंदों में 97 रन की मैच जिताऊ साझेदारी निभाई। सुदर्शन ने इस मुकाबले से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शतक जड़ा था।
करियर
ऐसा रहा है सुदर्शन का IPL करियर
सुदर्शन ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2022 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 48 मैच खेले हैं और इसकी 48 पारियों में 49.04 की उम्दा औसत के साथ 2,109 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और 14 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108* रन रहा है। सुदर्शन के बल्ले से 215 चौके और 68 छक्के निकले हैं। यह खिलाड़ी 5 पारियों में नाबाद भी रहा है।
जानकारी
IPL 2026 में ऐसा रहा सुदर्शन का प्रदर्शन
IPL 2026 में सुदर्शन ने 8 मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 45.14 की औसत और 162.05 की स्ट्राइक रेट से 316 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100 रन रहा है।